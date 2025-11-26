Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte combate la corrupción para erradicar la violencia contra las mujeres

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte tuvo una destacada participación en la 8ª Feria Nacional Simultánea «Justicia por la No Violencia contra las Mujeres», un evento clave organizado por el Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que se llevó a cabo en el distrito de Los Olivos.

La Mag. María del Carmen Ruiz Hurtado, fiscal Superior Titular del sub sistema Anticorrupción de Lima Norte, enfatizó la importancia de la denuncia de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y su relación directa con la violencia contra las mujeres. Durante su intervención en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la fiscal superior señaló que la corrupción desvía recursos que podrían ser utilizados para combatir la violencia contra mujeres.

«Es necesario que todos los ciudadanos denuncien y tomen conciencia de este mal que es la corrupción», manifestó, añadiendo que «mucho dinero que hace falta para contrarrestar también la violación contra la mujer» se pierde debido a la corrupción.

La fiscal superior destacó que la corrupción no solo es un problema económico, sino que tiene un impacto directo en la vida de las mujeres, ya que los recursos perdidos podrían financiar programas y servicios de protección y apoyo. Hizo un llamado a la población a denunciar cualquier acto de corrupción y a trabajar juntos para erradicar este mal que afecta a la sociedad.

La inauguración de la feria estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el Dr. Juan Carlos Santillán Tuesta, quien resaltó la importancia de la colaboración internacional para erradicar la violencia contra las mujeres.

La fiscal superior Anticorrupción de Lima Norte, Mag. María del Carmen Ruiz Hurtado, también estuvo presente en la mesa de honor y posteriormente en el stand de la Fiscalía Anticorrupción, conjuntamente con el doctor Jorge Mauro García Juárez, Fiscal provincial Titular de la fiscalía provincial Corporativa Especializada En Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, quienes ofrecieron orientación a quienes lo requerían.

La feria contó con la participación de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, entre otros. Se ofrecieron diversos servicios y orientación a la ciudadanía.

La abogada de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, Lucy Rodríguez Herrera, también participó activamente en la feria, brindando orientación en el stand de la fiscalía. Destacó la importancia de proteger a las víctimas y testigos de violencia, asegurando que su unidad está comprometida a garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. «Hay diferentes formas de proteger a los ciudadanos, a las víctimas y testigos, y estamos aquí para brindarles la asistencia y apoyar en todo lo necesario», afirmó.

La abogada de la Unidad de Victimas explicó que existen medidas de protección y asistencia integral a las víctimas de violencia, las mismas que son legal, psicológica y social; así como asistencia para acceder a servicios de salud y justicia. «Queremos que las víctimas sepan que no están solas, que hay instituciones que están para brindarles apoyo”, agregó.

Finalmente, la abogada de unidad de víctimas y testigos, también resaltó la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la violencia y animó a las personas a acercarse a la unidad para recibir orientación.