Ex congresista Torres Caro fue al Congreso y les dijo en su cara:“En el Congreso solo se hablan huevadas”

Primero fue Raúl Noblecilla… y ahora Torres Caro: en la casa de las leyes ya solo escuchan insultos, reclamos y verdades incómodas. El Congreso de la República atraviesa su peor momento de legitimidad. La crisis ya no se mide solo en encuestas: ahora se mide en cómo los ciudadanos y hasta los abogados que acuden a sus comisiones les hablan sin filtros, con frases que hace unos años hubieran sido impensables en un Parlamento.

En menos de 48 horas, dos abogados de alto perfil —Raúl Noblecilla y Carlos Torres Caro, defensor del expresidente Pedro Castillo— han dejado en evidencia la pérdida total de

respeto y credibilidad hacia un Congreso que vive entre escándalos, blindajes y peleas internas.

NOBLECILLA: “USTEDES

NO BUSCAN LA VERDAD,

BUSCAN UN MONTAJE

POLÍTICO”

Durante la presentación por el caso de Betssy Chávez y Pedro Castillo, Raúl Noblecilla no dudó en enfrentar a los congresistas con frases durísimas, acusándolos de convertir los procesos parlamentarios en “espectáculos grotescos”, “juicios políticos prefabricados” y “circos sin sentido de justicia”.

Su intervención dejó a la comisión sin reacción. Noblecilla remató señalando que el Congreso ha perdido toda credibilidad para juzgar a alguien, porque “primero condenan y después inventan la acusación”.

TORRES CARO:

“AQUÍ SOLO HABLAN

HUEVADAS”

Si lo de Noblecilla ya había remecido el Legislativo, lo de ayer lo pulverizó. El abogado Carlos Torres Caro, defensor de Pedro Castillo, llegó a la Comisión y —hastiado del clima político, las interrupciones y el tono inquisitivo de ciertos congresistas— soltó la frase que ya recorre todas las redes:

“Aquí solo hablan huevadas. No se puede argumentar nada serio con ustedes.”

La expresión provocó un escándalo inmediato, pedidos de “orden”, micrófonos cortados y amenazas de expulsión… pero también una realidad inocultable: los propios invitados ya no temen ni respetan a los parlamentarios.

UN PARLAMENTO

QUE NI SUS PROPIOS

INVITADOS TOMAN

EN SERIO

Los dos episodios reflejan lo que vive el país:

• Un Congreso con 89%

de desaprobación,

• Rodeado por denuncias de corrupción, blindajes, cambios express de

reglas y arbitrariedades,

• Actuando como si no fuera responsable ante nadie.

En ese contexto, las comisiones se han convertido en escenarios donde los abogados, ciudadanos y especialistas llegan más para denunciar abusos que para responder preguntas.

El Parlamento es hoy un símbolo del deterioro institucional: se ha convertido en un espacio donde ya nadie cree, nadie respeta y nadie siente que valga la pena guardar formalidades.

EL SÍNTOMA DE

UNA CRISIS MAYOR

Los insultos, reclamos y confrontaciones son solo la superficie de un problema más profundo:

• El Congreso perdió autoridad moral.

• Se ha divorciado del país real.

• Ya no representa a nadie, ni inspira respeto ni temor. Mientras el Legislativo continúa con destituciones, inhabilitaciones selectivas y persecuciones políticas, la población —y hasta quienes van a las sesiones— solo ven un organismo desbordado, sin rumbo y sin legitimidad.