El «Pirata» Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026

Luego de la reunión que se dio hace una hora entre el futbolista Hernán Barcos y la gerencia deportiva del club Alianza Lima, se pudo conocer que el delantero argentino nacionalizado peruano, no seguirá en el club blanquiazul la próxima temporada 2026.

Hernán Barcos, quien llegó a Alianza Lima en 2021, había manifestado días atrás que esta semana se resolvería su futuro y expresó su deseo de continuar en el club.

El «Pirata» pidió definir su situación de una vez, por lo que este miércoles se realizó en Lurín la reunión entre el atacante de 41 años y la gerencia deportiva de la entidad blanquiazul. En esta reunión, se le informó de forma oficial a Hernán Barcos no que será parte del equipo profesional para la temporada 2026.

En la reunión, Barcos no señaló si seguirá jugando o si dejará el fútbol. El club íntimo le indicó que contaba con su apoyo para cualquier decisión que tome.

En la actual temporada, Hernán Barcos anotó 14 goles hasta el momento, 6 de ellos se dieron en los torneos internacionales (ante Boca Juniors, Talleres, Gremio y la U. Católica).

Barcos llegó a Alianza Lima para la temporada 2021, en un momento en el que no se sabía si el equipo blanquiazul iba a disputar la Liga1. El jugador se convirtió en pieza clave del equipo que se coronó bicampeón en las temporadas 2021 y 2022 y en los cinco años que estuvo en el club anotó siempre más de 10 goles, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero en la historia del club.