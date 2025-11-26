Concurso Nacional del Pisco 2025: Más de 40 catadores evalúan muestras para elegir a los mejores del país

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que, como parte de la etapa central de evaluación del Concurso Nacional del Pisco 2025, del 25 al 27 de noviembre, se viene realizando el proceso de cata a las muestras presentadas por productores de las cinco regiones con Denominación de Origen: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

El viceministro de MYPE e Industria y presidente de la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco), Juan Carlos Requejo Alemán, destacó que la fase de cata constituye un momento clave, ya que permitirá reconocer la calidad de nuestra bebida bandera, cuyos resultados serán anunciados este viernes 28 de noviembre, durante una ceremonia de premiación que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno.

“Más de 40 catadores participan en este proceso técnico riguroso, transparente y alineado a estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Tal como se ha garantizado en todas las etapas, la fase final del concurso se realiza bajo un sistema de estricto anonimato de muestras, garantizando imparcialidad y objetividad en cada una de las calificaciones”, recalcó el viceministro.

Asimismo, explicó que, durante las primeras dos jornadas (25 y 26 de noviembre), se desarrollaron las evaluaciones regionales, donde las muestras fueron analizadas sensorialmente y calificadas por mesas conformadas por seis catadores, supervisadas por presidentes de mesa y el director de cata. Este proceso incluyó sesiones de calibración para asegurar criterios homogéneos entre los evaluadores, así como un riguroso control de calidad sobre los puntajes obtenidos.

Etapa final

Indicó que, el 27 de noviembre, se llevará a cabo la jornada final correspondiente a la evaluación nacional, en la que participarán las muestras mejor puntuadas de cada región. Esta etapa contará con la presencia de un observador de la OIV, quien dará fe del cumplimiento de todas las normas y procedimientos establecidos en el reglamento oficial del concurso.

“El procesamiento de los resultados incluye un sistema de verificación estadística para descartar posibles sesgos y garantizar la coherencia de las evaluaciones, así como un control cruzado de un porcentaje de las fichas de cata para validar la integridad de la data. Finalizado este proceso, las muestras serán codificadas y resguardadas bajo procedimientos de seguridad, a la espera de la validación final”, subrayó Requejo Alemán.

Con estas acciones, PRODUCE reafirma su compromiso con la promoción del pisco, fortaleciendo los procesos de evaluación técnica, la transparencia del concurso y el reconocimiento al trabajo de los productores de las regiones con Denominación de Origen.