Caen presunto abastecedor de droga en Los Olivos con seis requisitorias vigentes

La Policía Nacional capturó a Jordan Brandon Villafuerte Melgarejo, de 30 años, en el distrito de Los Olivos. Las autoridades lo identifican como el principal proveedor de drogas para la microcomercialización en Lima Norte. El hombre acumula seis requisitorias vigentes por tráfico ilícito de drogas y tres órdenes de impedimento de salida del país.

Operativo en zona vulnerable

El Grupo Terna ejecutó la intervención en el cruce de la avenida Principal con la calle Punta Arena, ubicado en el asentamiento humano Cerro El Pacífico. La zona es conocida por la actividad de microtraficantes que abastecen a consumidores de diferentes puntos de la capital.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, dirigió el operativo y confirmó el historial delictivo del detenido. «Tenemos conocimiento que este señor sería el principal abastecedor de droga en esta parte del distrito de Los Olivos», declaró el oficial. Además, reveló un dato que evidencia hasta dónde llegan las maniobras de evasión: Villafuerte Melgarejo habría usado a su bebé para intentar evitar la captura.

Variedad de sustancias incautadas

Los agentes decomisaron un arsenal de estupefacientes que incluye cocaína, marihuana, tusi y 38 pastillas de LSD. Esta diversidad de productos confirma que la operación del detenido abarcaba diferentes segmentos del mercado ilegal de drogas en la zona norte de la capital.

El operativo no solo involucró al Escuadrón Verde. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima también participó en las acciones, lo que demuestra la coordinación entre diferentes niveles de autoridad para enfrentar el microtráfico.

Villafuerte Melgarejo ya está bajo custodia de la dependencia de investigación criminal de Los Olivos. Allí continuarán las diligencias que podrían revelar la extensión completa de su red de distribución. Las seis requisitorias pendientes sugieren que el sistema judicial ya venía siguiendo su rastro, aunque logró evadir la justicia hasta ahora.

