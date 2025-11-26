Assist Card e Iberia firman una alianza estratégica para ofrecer asistencia al viajero a todos sus pasajeros en América Latina

En un contexto favorable para la industria de viajes en la región, Assist Card, líder en asistencia integral al viajero en Latinoamérica, junto con Iberia, aerolínea líder en conectividad entre América Latina y Europa, anuncian una alianza estratégica que marcará un cambio en la forma de viajar, generando una experiencia de usuario más dinámica, rápida, amigable y, a su vez, segura.

A través de dicho acuerdo, todos los pasajeros que adquieran sus boletos aéreos por Iberia – en países de América Latina – podrán acceder a todos los productos de Assist Card a través de los canales de venta directa de la aerolínea española.

Los mismos abarcan montos de coberturas desde USD60.000 hasta USD3.000.000, con la particularidad de poder incorporar productos especiales, diseñados exclusivamente para este acuerdo y a precios preferenciales. Sin duda, esta propuesta busca brindar tranquilidad, seguridad y una experiencia de viaje superior a cada cliente del Grupo Iberia.

Ante cualquier situación imprevista durante el viaje, los pasajeros de Iberia podrán contactar a través de todas las plataformas de Assist Card, desde la App, WhatsApp y sitio web, permitiendo así tener la mejor experiencia de usuario, autogestionable y una atención personalizada y de calidad las 24 horas. Asimismo, podrán comunicarse al contact center y/o acercarse a los puntos comerciales, tanto boutique como en los principales aeropuertos de la región.

La primera etapa de implementación de esta alianza entre ambas marcas líderes abarcará a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“Es un orgullo sellar esta alianza comercial con Grupo Iberia, una aerolínea de tanto prestigio en el mundo que confía en la calidad y excelencia de nuestro servicio en los cinco continentes. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el pasajero y con el turismo, elevando nuestros estándares de atención personalizada y fomentando una cultura de viajar protegido”, señaló Carlos Stefani, CEO de Assist Card.

Assist Card y Grupo Iberia proyectan que, a través de este acuerdo comercial a largo plazo, el volumen de ventas de la compañía de asistencia integral al viajero crecerá de forma sostenida, de la mano de los pasajeros del grupo Iberia.

«Iberia siempre tiene objetivo no solo mejorar el producto que se le ofrece a los clientes, sino también crear un ecosistema de servicios y soluciones que ayuden a que su experiencia de vuelo sea la mejor posible. Es por eso que esta alianza con Assist Card es un paso fundamental para incrementar la cobertura de los viajeros de la aerolínea en cualquiera de los destinos a los que viaje de América Latina y tener un mayor respaldo en caso de un imprevisto”, sostuvo Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina.

Hoy, el Grupo Iberia tiene operaciones con 16 países y 18 aeropuertos de la región, los cuales se incrementarán próximamente con la apertura de tres nuevos destinos: Recife y Fortaleza en Brasil, y Monterrey en México. Durante 2025, Iberia ha puesto en el mercado un total de 5,5 millones de asientos para conectar Latinoamérica con Europa, lo que ha consolidado su posición de liderazgo en este corredor aéreo.

Por su parte, Assist Card, brinda servicio directo de asistencia al viajero en más de 190 países, en los cinco continentes, con atención personalizada multilingüe, en cualquier momento y lugar.