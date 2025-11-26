Arsenal derrotó al Bayern Múnich 3-1 en Londres y se consolida como líder en la Champions League

El equipo de moda en Europa. Arsenal de Inglaterra venció en casa al Bayern Múnich de Alemania 3-1, resultado que le permite quedar en solitario de líder de la Champions League con 15 puntos (cinco ganados), por encima del PSG de Francia, el mismo Bayern Múnich, Real Madrid e Inter de Milán que tienen 12 unidades. El Emirates Stadium de Londres, fue escenario de un justificado triunfo de los “gunners”.

El primer tiempo acabó 1-1. Abrió la cuenta los “gunners” con tanto del neerlandés Jurrien Timber a los 22’, al conectar con golpe de cabeza el balón lanzado de un corner por su compañero Saka, y la igualdad de los “bávaros” llegó con tanto de Lennart Karl a los 32’, tras servicio preciso de Gnabry.

Para el complemento, Arsenal desniveló el marcador con dos tantos a cargo de Madueke a los 69’ y el brasileño Gabriel Martinelli que se fue solo a la portería alemana, tras un hierro en la anticipación del arquero Manuel Neuer y con suave toque al esférico mandó a la red a los 76’ y decretar el 3-1 final.

Por su parte, el Real Madrid con cuatro goles de su estrella francesa Kilyan Mbappé (22’, 24’, 29’ y 60’), superó al Olympiakos de Grecia en Atenas 4-3, descontando por el local con un golazo del brasileño Chiquinho (8’), el iraní Taremi (52’) y el marroquí El Kaabi (81’).

Otros Resultados: Atlético de Madrid 2 Inter de Milán 1; Liverpool 1 PSV Eindhoven 4; PSG 5 Tottenham 3; Sporting de Lisboa 3 Brujas 0; Eintracht Frankfurt 0 Atalanta 3; Copenhague 3 Kairat Almaty 2; Pafos 2 Mónaco 2.

Principales Posiciones: Arsenal 15; PSG 12; Bayern Múnich 12; Inter de Milán 12; Real Madrid 12; Borussia Dortmund 10; Chelsea 10; Sporting de Lisboa 10; Manchester City 10; Atalanta 10; Newcastle 9; Atlético de Madrid 9; Liverpool 9; Galatasaray 9.