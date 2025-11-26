Árbitro peruano Bruno Pérez elegido para dirigir la final del Mundial Sub 17 entre Austria y Portugal en Qatar

Histórico. La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al árbitro peruano Bruno Pérez, para dirigir mañana jueves 27 de noviembre la final del Mundial Sub-17 de Qatar, que animarán las Selecciones de Austria y Portugal. Se trata de un hecho extraordinario para el arbitraje peruano, pues será la primera vez que un juez nacional conduzca la final de un torneo mundialista.

Bruno Pérez estará acompañado por los también peruanos Leonar Soto y José Castillo como árbitros asistentes. El belga Jasper Vergoote fue designado como cuarto árbitro, mientras que Michele Seeldraeyers, también de Bélgica, actuará como asistente de reserva.

En la Liga1 2025, Bruno Pérez dirigió 21 partidos, en los cuales mostró 71 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas, estadísticas que forman parte de su actividad en la temporada local y de la evaluación que mantiene la FIFA sobre su rendimiento.

La final enfrentará a dos selecciones que sorprendieron en semifinales: Portugal, que dejó en el camino a Brasil por penales, y Austria, que eliminó a Italia ganando 2-0. Ambos seleccionados buscarán escribir una página histórica en el certamen juvenil, ahora bajo el arbitraje de un peruano en el partido más importante del torneo.