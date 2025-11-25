Taxista usaba somníferos para robar a sus pasajeros en Lima

José Mariano Cabrera Tejeda, de 27 años, fue capturado en Independencia con celulares, laptops y relojes que habría sustraído a sus víctimas tras drogarlas durante el trayecto

La Policía Nacional capturó a un delincuente que operaba como taxista por aplicativo para robar a sus pasajeros. José Mariano Cabrera Tejeda, de 27 años, rociaba spray con somníferos a sus víctimas durante el recorrido y las despojaba de sus pertenencias mientras permanecían inconscientes. El operativo se realizó en su vivienda del distrito de Independencia, donde los agentes encontraron diversos objetos robados.

El modus operandi del falso taxista

Cabrera Tejeda abordaba a sus víctimas haciéndose pasar por conductor de aplicativo. En uno de sus últimos ataques, recogió a dos pasajeros de 30 y 35 años. Durante el trayecto, roció un spray que los dejó sin sentido y aprovechó ese momento para robarles sus celulares, laptops y relojes inteligentes.

La División de Investigación Criminal desarrolló labores de inteligencia que permitieron ubicar el vehículo y el domicilio del sospechoso. El comandante Edson Núñez Herrera, jefe del Depincri Independencia, explicó a RPP que ingresaron al inmueble aprovechando el estado de emergencia y la flagrancia delictiva.

Evidencias que lo incriminan

«Se irrumpe en la vivienda y se logra ubicar a este sujeto, quien en primera instancia negó los hechos», señaló Núñez Herrera. Sin embargo, el registro domiciliario reveló un iPhone envuelto en una bolsa de snacks que pertenecía a una de las víctimas.

Los agentes también hallaron una laptop y tres relojes inteligentes. Los objetos corresponderían a otros agraviados que cayeron en la trampa del falso taxista durante semanas anteriores de operación.

Antecedentes delictivos

La Policía confirmó que Cabrera Tejeda ya contaba con un registro por usurpación agravada en 2023. Este antecedente evidencia que el detenido no era ajeno a las actividades criminales en la capital.

El caso quedó en manos del Ministerio Público por el presunto delito de robo agravado. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el número exacto de víctimas y recuperar más objetos robados.