Ministra Lesly Shica sustenta presupuesto 2026 del Midis por S/ 7584 millones para atender a más de 10 millones de peruanos

 Titular del Midis destacó que 96% del presupuesto se destinará a los programas sociales, y dijo que al Programa de Alimentación Escolar se le asignará más de S/ 2600 millones.

Durante la sustentación presupuestal para el año fiscal 2026, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, señaló que el presupuesto del sector asciende a S/ 7584 millones y destacó que al nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE) se le ha asignado el mayor porcentaje de recursos en comparación con los demás programas sociales del sector: S/ 2636.6 millones que representan el 35 % del presupuesto total.

“Al Programa de Alimentación Escolar se le ha asignado S/ 2636.6 millones, que servirán para más fiscalización y más supervisión en el proceso de adquisición y elaboración de alimentos para el beneficio de 4.2 millones escolares a nivel nacional”, enfatizó la ministra Lesly Shica en la sesión del Pleno del Congreso de la República.

En otro momento, la titular del Midis recordó que desde que inició su gestión ha logrado comprometer a las autoridades de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación en colaborar con el sector para reforzar los mecanismos de supervisión del sistema de alimentación escolar.

La ministra Shica señaló que el presupuesto del sector proyectado para el 2026 representa la mayor inversión social del Estado desde la creación del Midis, y permite atender a más de 10 millones de usuarios que viven en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. Precisó que el monto proyectado es superior en 3.5 % en comparación con lo presupuestado para este año, que fue de S/ 7326.3 millones.

Cabe precisar que el 96 % del presupuesto 2026 del sector se encuentra asignado a los programas sociales del Midis, por lo que recibirán S/ 7266 millones, de los cuales S/ 2929 millones serán transferencias monetarias a favor de los usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, contribuyendo directamente en la reducción y alivio de la pobreza.

La ministra Lesly Shica resalto que, de acuerdo con información oficial reportada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sin los programas sociales del Midis que hacen entrega de una subvención económica, la pobreza habría sido 1.4% más alta a nivel nacional y 4.1% más alta a nivel rural.

El proyecto de presupuesto público también contempla la ejecución de 19 proyectos de inversión, por un monto de S/ 74 millones, distribuidos en S/ 57 millones para la mejora del Sistema de Focalización Social, S/ 6 millones para el mejoramiento y equipamiento de Tambos, y S/ 11 millones para el reforzamiento estructural y la tecnología de información de la sede central del Midis.