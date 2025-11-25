Ministerio de Educación sustenta presupuesto 2026 ante Pleno del Congreso

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, informó que, en 2026, los Gobiernos regionales y locales administrarán el 63 % del presupuesto asignado al sector, con el fin de fortalecer los servicios educativos en todo el país, en línea con el compromiso del Gobierno nacional de tener una gestión más cercana al ciudadano y promover la descentralización.

Al sustentar ante el pleno del Congreso el presupuesto del sector, precisó que este asciende a 49 424 millones de soles en los tres niveles de Gobierno, cifra que representa el 19.2 % del presupuesto nacional. Indicó que se han asignado 568 millones de soles directamente a las regiones para intervenciones pedagógicas orientadas a mejorar los aprendizajes.

El ministro Figueroa señaló que el presupuesto del Ministerio de Educación asciende a 17 091 millones de soles, y anotó que estos recursos garantizarán la continuidad de la inversión en infraestructura educativa y su mantenimiento; la conectividad en escuelas focalizadas; el impulso a la educación técnica, y la ejecución de programas de capacitación docente.

Metas claves para el 2026

Asimismo, destacó que este presupuesto permitirá sostener metas clave para el 2026, como el funcionamiento de 75 escuelas del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), y el mantenimiento de 55 000 instituciones educativas para garantizar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje.

Al referirse a la conectividad, dijo que más de 6000 locales educativos contarán con acceso a internet de calidad, con mayor ancho de banda, que permitirá fortalecer los procesos pedagógicos y cerrar brechas digitales.

De otro lado, en lo que atañe al desarrollo profesional de los docentes, indicó que 28 000 maestros lograrán su ascenso por concurso en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, mientras más de 400 000 docentes y 24 000 auxiliares continuarán beneficiándose de mejoras remunerativas sostenibles, como consecuencia del incremento otorgado en el año 2025.

Asimismo, manifestó que se garantizará la continuidad de las becas otorgadas en años anteriores para asegurar que miles de jóvenes puedan cu