Esgrimista María Luisa Doig logró medalla de oro en modalidad espada femenina para el «Team Perú»

En lo más alto del podio. La esgrimista peruana María Luisa Doig logró la medalla de oro en la modalidad espada femenina de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, sumando de esta manera la novena presea dorada para el ‘Team Perú’.

Hoy martes, en el Polideportivo 1 de la Videna, María Luisa Doig derrotó a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9 en la final, consiguiendo así su bicampeonato en los Juegos Bolivarianos tras coronarse también en la edición de Valledupar 2022 en Colombia.

María Luisa Doig, una de las abanderadas de Perú en el evento multideportivo, ganó todos sus combates del poule #2, logrando imponer su experiencia en la competencia. Llegó a los cuartos de final, donde derrotó por 15-4 a la venezolana Eliana Lugo y en semifinales se impuso por 15-9 a la colombiana Carmen Correa.

MÁS MEDALLAS

De otro lado los deportistas Daniella Borda y Nicolás Pacheco consiguieron la medalla de Plata, en la prueba de Tiro Deportivo – Skeet Mixto. En Natación, Alexia Sotomayor conquista la medalla de plata!Imparable en los 200 metros espalda, mientas que Gustavo Ywanaga alcanzó también una de plata y récord nacional gistórico en los 1,500 metros libres.

Por último en Lucha Libre, los deportistas Jesús Landa en 86kg masculino, Eduardo Palas en 57kg masculino y Sixto Auccapiña en 74kg masculino, lograron las preseas de bronce.