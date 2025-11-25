Lincoln Karting Club cierra su temporada 2025

Algún día tenía que regresar y lo hizo por la puerta grande, ganando sus tres mangas de manera soberbia, largando de adelante o desde el fondo de la parrilla…MANUEL WU está de vuelta y ha subido al escalón más alto del podio, lugar habitual para él; pese a la oposición de Iván Cortez, Wu ya nos anuncia que la temporada 2026 será espectacular cuando se encuentre con otros jóvenes de su edad.

En la categoría Intermedios, hay que destacar el debut de tres jóvenes pilotos: Gustavo Solís, Hitoshi Watanabe y Jorge Claudio; el más destacado fue Solís quien logró subir al tercer peldaño del podio, acompañando a Wu y Cortez.

Eduardo Buitrón se llevó el triunfo de la categoría Pesados, gracias a sus victorias parciales en las dos primeras mangas, donde sobresalió su experiencia, para no dejarse sorprender por sus rivales: Mathías Herrera y el doctor Bacho Valencia; el galeno ganó la última manga, resultado que le valió para subir al tercer escalón de podio.

Finalmente, Fabrizio Ortigas fue el vencedor de los Livianos, imponiéndose sobre Matheu Dark, quien se quedó con el mejor crono de la fecha, motivo por el cual, el Lincoln Karting lo premió con un trofeo especial, el tercer lugar fue para la única dama en carrera: Julissa Verdeguer Canelo.

Como es costumbre en el Lincoln Karting Club, pudimos asistir al debut de los pilotos: Gustavo Solís, Hitoshi Watanabe, Jorge Claudio, Fabrizio Ortigas y Matheu Dark, jóvenes volantes que mostraron grandes aptitudes para este deporte.

Una jornada extraordinaria, llena de camaradería, que cerró la temporada 2025 del decano Lincoln Karting Club.