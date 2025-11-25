“Juanpi” Varillas venció a argentino  Rodríguez 2-0 en el Bogotá 4 Challenger y pasó a octavos de final

Juan Pablo Varillas dejó atrás la dura caída sufrida en el Guayaquil Challenger y comenzó con el pie derecho su participación en el Bogotá 4 Challenger. El tenista peruano venció con autoridad al argentino Lorenzo Rodríguez, actual número 427 del ranking ATP, en un sólido debut en territorio colombiano. Fue 2 sets a 0 con parciales de 6-2 y 6-4 en un tiempo de 55 minutos.

Gracias a esta victoria, el tenista peruano ubicado actualmente en el puesto 270 del ranking mundial, avanzó a la segunda ronda del certamen y mantiene vivo su objetivo de sumar puntos importantes en el circuito Challenger. Su rendimiento en este debut dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene.

En los octavos de final, Varillas tendrá un nuevo duelo argentino: se enfrentará a Santiago Rodríguez, número 233 del ranking ATP. Será un reto de mayor exigencia para el peruano, quien buscará mantener su buen nivel y seguir avanzando en Bogotá.