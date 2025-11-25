JNE exige presupuesto completo desde enero para evitar retraso en elecciones 2026

Roberto Burneo advierte que este año recibieron recursos recién en octubre, lo que generó deficiencias en la ejecución. El organismo electoral pide S/ 936 millones para realizar dos megaprocesos simultáneos el próximo año.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigió al Poder Ejecutivo y al Congreso garantizar el presupuesto completo para las elecciones de 2026 desde el inicio del año. El pedido surge después de que este año el organismo electoral recibiera los recursos recién en octubre, lo que dificultó su ejecución. Burneo respondió así al comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, que aseguró que el presupuesto está garantizado y que la preocupación del JNE carece de sustento.

La experiencia de 2025 no debe repetirse

Burneo explicó en declaraciones a RPP que buscan evitar lo ocurrido este año. «Recién hemos tenido los recursos en el mes de octubre, finales de setiembre. Eso genera deficiencias al momento de ejecutar y queremos evitar esta mala experiencia de este año», afirmó. El presidente del JNE señaló que necesitan contar con todos los recursos desde el inicio para mantener procesos electorales ordenados y firmes.

La próxima semana Burneo acudirá al Congreso para sustentar el presupuesto necesario. El funcionario advirtió que la simultaneidad de las elecciones generales con los comicios regionales y municipales no dejará margen para tramitar recursos adicionales. «No tenemos tiempo para gestionarlos», sostuvo.

El desencuentro con el MEF

El MEF informó que en mayo el JNE solicitó S/ 585.8 millones para los procesos electorales de 2026. De ese monto, S/ 331.1 millones han sido asignados en el proyecto de Ley de Presupuesto enviado al Congreso. El ministerio añadió que prevé recursos adicionales durante el año, según el ritmo de ejecución.

Sin embargo, Burneo ha reiterado que la institución requiere S/ 936 millones para cumplir con todas sus funciones en 2026. El MEF también señaló que el JNE ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto para este año. El titular del JNE participó este viernes en el lanzamiento de la campaña del voto informado para las Elecciones Generales 2026, impulsada por la USIL.