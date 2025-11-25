Jerí visita recicladores en San Juan de Miraflores y anuncia plan para su formalización

El mandatario recorrió la zona de trabajo y escuchó demandas del sector. Jerí lanza la campaña «Recicla y piensa en mí» para mejorar condiciones laborales de más de 8,600 trabajadores en informalidad.

El presidente José Jerí realizó una visita inopinada a recicladores que trabajan en San Juan de Miraflores para conocer de cerca su labor y las condiciones en las que clasifican residuos. El encuentro buscó escuchar sus demandas y plantear alternativas para impulsar su formalización. La visita se enmarca en el lanzamiento de la campaña gubernamental «Recicla y piensa en mí», que pretende fortalecer la economía circular y reconocer el trabajo de este sector.

Trabajo precario en primera línea

El mandatario recorrió la avenida Guillermo Billinghurst acompañado del ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, y la alcaldesa Delia Castro. Durante el trayecto observó los riesgos que enfrentan los recicladores al trasladar y separar los desechos. Los trabajadores agradecieron la presencia del presidente y destacaron que su visita muestra una preocupación real por su situación laboral.

La campaña y sus objetivos

«Recicla y piensa en mí» busca impulsar la correcta separación de residuos desde los hogares y sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir y reutilizar materiales. La estrategia tiene como fin reconocer y visibilizar el trabajo de los recicladores a nivel nacional, incentivar su formalización y mejorar sus condiciones laborales.

La Presidencia destacó que el Ejecutivo reafirma su compromiso con este grupo ocupacional y articulará esfuerzos con municipios y gobiernos regionales. El objetivo es optimizar la gestión de residuos sólidos y garantizar que los recicladores desarrollen su labor en condiciones más seguras y dignas.

Las cifras de la informalidad

En el Perú existen más de 3,500 recicladores informales y solo 5,126 trabajadores cuentan con registro formal. Lima concentra la mayor cantidad de recicladores formalizados con 2,020. Le siguen Piura con 546, La Libertad con 309, Puno con 287 y Cusco con 228. Las cifras evidencian que la mayoría del sector opera en la informalidad.