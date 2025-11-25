Huancavelica: Inauguran mirador turístico en el cerro Portillo. Espacio busca convertirse en un atractivo turístico en la ciudad

Con una colorida jornada cultural y recreativa, vecinos y autoridades de San Juan, en la región Huancavelica, celebraron la inauguración del nuevo Mirador Turístico del Cerro Portillo, espacio que busca convertirse en un atractivo para visitantes locales y nacionales en la ciudad.

La ceremonia incluyó una caminata al mirador que tiene una distancia de más de 300 metros lineales y cuenta con cinco estaciones de descanso con una inversión de más de 1 millón de soles y generó 84 puestos de trabajo de mano de obra no calificada. integrado por mujeres de la zona.

Entre arengas y baile, la población acompañó a la inauguración de la obra más importante del distrito, marcando un día histórico para la comuna sanjuanina.

Programa Llankasun Perú

El alcalde distrital de San Juan, profesor Cesar Quispe Guillen, agradeció al parlamentario, Raúl Doroteo Carbajo, y destaco que la obra fue posible gracias a su apoyo ante el programa Llamkasun Perú. Ambos coincidieron en que el nuevo mirador permitirá impulsar el turismo y generar oportunidades económicas para la población.

“El Cerro Portillo se consolida ahora como un recurso turístico para la provincia y la región. Desde aquí se puede apreciar toda la ciudad, volar cometas, practicar parapente y deportes de aventura”, señaló el alcalde.

Quispe informó que el mirador cuenta con iluminación solar y brindará mayor seguridad para garantizar una experiencia segura a los visitantes.

La jornada culminó con una sesión fotográfica alrededor de la estatua de la Virgen de la Asunción de más de 4 metros de altura, gestionado subcomité eclesial, y se convertirá en uno de los atractivos más comentados de la actividad.