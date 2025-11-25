Extraños nombramientos en el IPD

Después de la terrible inauguración de los Juegos Bolivarianos en Lima, ahora el IPD enfrenta otro cuestionamiento al revelarse que la actual Jefa de la Unidad de Personal de la Oficina General de Administración del IPD, Lissett Priscila Ysla Galindo, enfrenta una investigación por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Pero no solo eso. La flamante jefa de personal también enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad en agravio del IPD y la servidora Teodora Duares Toro, una empleada del mismo IPD.

Ahora bien, nuestras fuentes del IPD señalan que en ambos casos la institución le proporcionó la defensa legal a Ysla Galindo y con el beneficio de que ahora fue nombrada como jefa de personal. Es decir es denunciada por un trabajador con la diferencia que ahora es el jefe de ese trabajador.

Consultamos con especialistas en el tema y nos dijeron que en este último tema habría una situación de conflicto de intereses y que en todo caso Ysla Galindo no debió aceptar el cargo y que el IPD tampoco debió aceptar que lo asuma con estas dos investigaciones encima.

NO RESPONDEN. Este diario se comunicó con Lisset Ysla pero no respondió nuestras consultas. Del mismo modo llamamos a Yllich Ascarza, jefe de la Oficina de Administración General del IPD, pero no hubo respuesta.