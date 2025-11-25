EsSalud: INCOR obtiene Premio Creatividad Empresarial 2025

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud fue reconocido con el Premio Creatividad Empresarial 2025, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), al ganar la categoría Buen Gobierno Corporativo en el sector público. El galardón destacó el proyecto “Uniendo latidos: Descentralización de la atención cardiovascular especializada en EsSalud”, iniciativa que acerca diagnósticos y tratamientos de alta complejidad a diversas regiones del país, en un contexto donde las enfermedades cardiovasculares se mantienen como una de las principales causas de mortalidad en el Perú.

La propuesta del INCOR busca cerrar brechas históricas en el acceso a atención especializada, superando limitaciones asociadas a la falta de especialistas, la centralización de servicios en Lima y la necesidad de modernizar el equipamiento médico. A través de interoperabilidad con redes asistenciales, transferencia tecnológica y capacitación directa al personal de salud, el proyecto fortalece la capacidad resolutiva de los hospitales regionales, asegurando una atención oportuna para miles de asegurados.

En lo que va del año, la iniciativa ha permitido realizar 16 operativos especializados en 12 regiones, logrando 19 intervenciones quirúrgicas, 151 procedimientos intervencionistas y cerca de 200 diagnósticos. Estos resultados han evitado el traslado de cientos de pacientes a Lima y generado más de un millón de soles en ahorro institucional. Autoridades de EsSalud destacaron que este reconocimiento reafirma el compromiso de consolidar un sistema de salud más equitativo, moderno y cercano a las necesidades del país.