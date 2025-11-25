Erick Noriega: “No fue tan grave como en un inicio se temía”

El jugador peruano Erick Noriega, que milita en el Gremio de Porto Alegre-Brasil, se expresó tras conocerse la lesión que sufrió en el tobillo el sábado último en el partido ante Botafogo de visita por el Brasileirao, y señaló que felizmente fue menos grave de lo que se pensó en un primer momento.

«Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. VOLVERÉ MUCHO MÁS FUERTE», señaló el jugador peruano en sus redes sociales.

Noriega salió lesionado al caer al césped tras una lucha aérea con un rival, y si bien en un inicio se pensó que había fractura ósea, el club Gremio confirmó que el jugador peruano, sufrió la rotura de dos ligamentos en el tobillo.

Debido a esto, Noriega se perderá lo que resta de la temporada y estará al menos tres meses fuera de las canchas, debiendo volver a jugar entre marzo y abril del 2026, siendo muy lamentada su ausencia, ya que se había adaptado rápidamente al equipo, ganándose el titularato como defensa central.