Detienen a sicario que usó identidad falsa tras balacear a trabajador de chifa en San Luis

La Policía detuvo al presunto autor del atentado contra un trabajador del restaurante Sazón Peruano. El sujeto portaba un arma de fuego y conducía una motocicleta robada.

La Policía Nacional capturó al presunto responsable del ataque a balazos contra un cocinero del chifa Sazón Peruano en San Luis, ocurrido el pasado 19 de noviembre. El detenido, quien inicialmente se identificó como ciudadano venezolano, resultó ser un peruano cuya identidad aún está en verificación, informó el general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial de Lima.

Captura en pleno Centro de Lima

Los agentes intervinieron al sospechoso en el cruce de los jirones Lampa y Junín, en el Cercado de Lima. En su poder encontraron un arma de fuego y una motocicleta reportada como robada. La vestimenta que llevaba al momento de la detención coincidía con la del sujeto que ingresó al restaurante y disparó contra el trabajador.

El arma incautada será sometida a análisis del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) para determinar si fue utilizada en este crimen o en otros casos relacionados con sicariato y extorsión en la capital. «Esta arma de fuego va a ser rápidamente homologada y solicitada al sistema IBIS, para determinar si ha sido esta arma la que utilizara este delincuente en este hecho criminal o en otros hechos de la capital, como consecuencia de sicariato o extorsión», manifestó Monrroy.

Acusaciones múltiples

El detenido, que permanece en la Comisaría PNP de San Andrés, enfrentará cargos por tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, receptación por posesión de vehículo robado y usurpación de identidad. Este último delito resulta especialmente relevante, pues el sujeto intentó ocultar su nacionalidad peruana haciéndose pasar por venezolano.

El ataque contra el cocinero del chifa se inscribe en la ola de violencia extorsiva que azota Lima. Los restaurantes se han convertido en blancos frecuentes de estas bandas criminales que exigen cupos bajo amenaza de muerte. La captura del sospechoso representa un avance, pero expone también las tácticas que emplean los delincuentes para evadir la justicia, incluyendo la falsificación de identidades.