Cuestionan licitación para raciones de alimentos

Una licitación de raciones de alimentos para nuestros soldados ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), ha generado el reclamo de un grupo de militares debido a una presunta sobrevaloración de estos productos, un proceso amañado y un índice calórico sin el factor nutricional apropiado que afectaría directamente al personal militar.

Se trata del proceso de contratación para la adquisición de raciones de campaña envasadas para el personal del CE VRAEM – 35ª Brigada de Selva y Comando Unificado de Pataz”. Allí participaron la empresa Lealto Group Inc, representante comercial ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas de la marca NEX-XOS y la otra interesada, Aquila International LLC.

El proceso consideró la adquisición de 34,301 raciones de campaña a razón de USD 33.30, cuando el precio promedio internacional está en USD 20.00

LAS EMPRESAS

Según nuestras fuentes, Lealto Group Inc y Aquila se presentarían y competirían en la licitación, pero finalmente Aquila International LLC se presentó sola y ganó con una oferta que excedió el valor referencial en USD 62,084.81, presumiéndose una concertación entre los postores y el fabricante de la marca NEX-XOS, la empresa Kinro Manufacturing LLC. Incluso la empresa Aquila International LLC no habría participado ni en el estudio de mercado ni en las pruebas de campo realizadas en el Comando Especial VRAEM.

Asimismo señalaron que en las Fuerzas Armadas existen al menos cinco empresas nacionales habilitadas para proveer víveres y provisiones (categoría 89). Sin embargo, solo Lealto Group Inc. y Aquila International LLC —que aparentemente ofrecen el mismo producto — habrían sido invitadas al proceso bajo condición de “reserva”.