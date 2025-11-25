Chelsea humilló al Barcelona al golearlo 3-0 por la quinta fecha de la Champions League

CARLOS HIDALGO

En una impecable jornada, el Chelsea de Inglaterra goleó al F.C. Barcelona 3-0, ganando con autoridad y desnudando errores defensivos en la visita que nunca pudo recuperarse y al menos intentar llevarse un punto. Los “Blues” estuvieron muy concentrados y supieron desnudar los laterales de la visita para generar ataques masivos y se llevaron de forma justa la victoria en esta quinta fecha de la Champions League.

Barcelona empezó mejor y erró un gol cantado Ferran Torres que pudo cambiar la historia del partido. Chelsea de a poco se adueñó de las acciones y después de dos goles anulados por finísimo offside y una mano, llego la apertura a los 25’, tras un centro de Cucurella que quiso meter de taco Pedro Neto y encontró el pie de Koundé que la mando al fondo y fue el 1-0 parcial. Robert Araujo a los 43’ se fue expulsado por doble amarilla en el “Barza”.

En el complemento, Chelsea siguió mandando en el juego, y aunque le volvieron a anular un gol de Andrey Santos, siguió buscando ampliar diferencia, y lo alcanzo por acción del brasileño Estevao a los 62’ con un zurdazo alto y luego el ingresado Delap empujó el balón a la red tras servicio de Enzo Fernández, sellando la goleada de 3-0.

Lamine Yamal fue “borrado” por su compatriota Cucurella que le impidió movilizarse con soltura, y todas sus líneas no estuvieron en una buena jornada, En la tabla, Chelsea llegó a los 10 puntos (sexto) y el “Barza” se quedó con 7 (puesto 15).

ALINEACIONES

CHELSEA: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James (Acheampong), Caicedo, Estevao (George), Fernández, Garnacho (Delap) y Pedro Neto (Gittens). DT: E. Maresca.

F.C. BARCELONA: J. García; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde (Martin); de Jong, E. García, Fermín (Christensen); Yamal (Olmo), Lewandowski (Raphinha) y Ferran Torres (Rashford). DT: H. Flick.

ÁRBITRO: Slavko Vincic (Eslovenia)

ESCENARIO: Estadio Stamford Bridge