Cajamarca: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia de San Marcos

La plaza principal de la provincia de San Marcos se convirtió hoy en un punto de encuentro comunitario con la puesta en marcha de la Feria Llapanchipaq Justicia – Por la No Violencia a la Mujer, una importante iniciativa del Poder Judicial que busca acercar servicios, promover prevención y reafirmar el compromiso institucional en la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Marcos, Willan Rojas Arzabe, fue el encargado de brindar la cálida bienvenida al presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Saenz Pascual, destacando el esfuerzo del Poder Judicial por llegar a las zonas altoandinas y trabajar de la mano con las autoridades locales.

Tras las palabras de bienvenida, el presidente Saenz Pascual inauguró oficialmente la feria, resaltando la importancia de que la justicia esté presente en el territorio, escuchando a la ciudadanía y garantizando una atención cercana, humana y oportuna. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las mujeres y con una sociedad libre de violencia. La justicia debe llegar a todos, sin distancias ni barreras”, enfatizó.

La jornada contó con la presentación del Camión Itinerante de Justicia, que realizó audiencias presenciales, especialmente en casos de violencia, permitiendo que la población acceda directamente a los servicios judiciales sin necesidad de trasladarse a la capital de la región. Asimismo, el Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado de Paz participaron activamente en esta labor.

La feria también integró a entidades aliadas. RENIEC brindó atención especializada a adultos mayores, facilitando trámites y orientaciones. Además, la comunidad educativa y cultural se hizo presente: niños y niñas de la I.E. Divino Maestro interpretaron con entusiasmo el baile “La Trillada”, mientras que el programa de marinera de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de San Marcos emocionó al público con una presentación llena de arte y tradición.

Uno de los momentos más simbólicos fue el mensaje de una niña sanmarquina, quien levantó su voz para decir con fuerza: “¡No a la violencia contra la mujer!”, recordando a todos el sentido profundo de esta actividad.

La Feria Llapanchipaq Justicia reafirma el rol del Poder Judicial en la promoción de una sociedad más justa, segura y libre de violencia, acercando sus servicios a las zonas rurales y fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la comunidad.