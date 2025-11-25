Bayer Leverkusen sorprendió al Manchester City y le ganó 2-0 de visita en la Champions League

La quinta fecha de la Champions League, tuvo como principal sorpresa el triunfo de visitante el Bayer Leverkusen de Alemania sorbe el favorito Manchester City de Inglaterra 2-0, resultado que no le permitió al elenco “ciudadano” meterse más en el grupo de avanzada de la tabla de posiciones.

El cuadro “teutón” fue efectivo las veces que llegó al arco del italiano Donnarumma, logrando sus tantos en ambas etapas. Abrió la cuenta el español Alejando Grimaldo a los 23’, y el alemán Patrick Schick sobre los 54’ puso el segundo, que prácticamente dejó sin opción al City. El elenco ganador llegó a los 8 puntos (puesto 15) y el City se quedó en 10 unidades (sexto).

Otros Resultados: Galatasaray 0 Royale Unión SG 1; Ajax 0 Benfica 2; Borussia Dortmund 4 Villarreal 0; Bodo Glimt 2 Juventus 3; Marsella 2 Newcastle 1; Nápoles 2 Qarabag 0; Slavia Praga 0 Athletic Club 0.