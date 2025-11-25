Arequipa: Ministerio de Justicia inaugura sede de la Defensa Pública en Uchumayo para atención gratuita a más de 18 mil ciudadanos

En representación del ministro Walter Martínez Laura, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara, inauguró la nueva sede de la Defensa Pública en Uchumayo, Arequipa, que ofrecerá atención legal gratuita a más de 18 mil ciudadanos de la localidad y a más de 400 mil habitantes de distritos cercanos.

En la actividad, la autoridad del sector Justicia y el alcalde distrital de Uchumayo, Hardin Abril Velarde, reafirmaron la importancia de trabajar de manera conjunta para acercar el Estado a quienes más lo necesitan.

“Esta nueva sede es un paso decisivo para garantizar el acceso efectivo a la justicia a personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad. Acerca los servicios legales gratuitos a poblaciones que antes debían desplazarse y emprender largas jornadas y distancias. Este local cuenta con ambientes adecuados permitiendo que este espacio se convierta en un punto de atención digno, accesible y cercano a la comunidad”, expresó el viceministro Iberos Guevara.

Esta nueva sede de la Defensa Pública en Uchumayo se sostiene en un convenio de cuatro años renovables entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el gobierno local. “Es una demostración clara de que la descentralización no es solo un enunciado sino una práctica que estamos impulsando con decisión”, remarcó la autoridad del sector Justicia.

El flamante local se ubica en la Municipalidad Distrital de Uchumayo. Su puesta en funcionamiento amplía el acceso a la justicia en zonas periurbanas y rurales.

También participaron en la ceremonia el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Jorge Gibbons Ventura; el director (e) de la Dirección Distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Arequipa, Héctor Macetas Escalante; regidores y autoridades locales.