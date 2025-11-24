Susan Ochoa presenta “Mix Los Bomberos”: su nuevo lanzamiento que prende la fiesta con ritmo y alegría

La talentosa cantautora peruana y doble ganadora de las Gaviotas de Plata en Viña del Mar, Susan Ochoa, sorprende una vez más al público con una propuesta llena de energía y sabor. Su más reciente estreno, titulado “Mix Los Bomberos”, marca su incursión en el género tropical con un tema que promete poner a bailar a todos.

Con su inconfundible voz, carisma y autenticidad, Susan demuestra su versatilidad artística al traer un repertorio alegre y contagioso que combina su pasión por la música con un mensaje de fiesta, amor y buena vibra. “Mix Los Bomberos” es una invitación directa a disfrutar, cantar y moverse al ritmo de una de las voces más queridas del Perú.

“La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones. Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento. Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice”, comenta Susan Ochoa con entusiasmo.

El videoclip oficial de “Mix Los Bomberos” refleja perfectamente ese espíritu festivo: luces, colores, baile y la participación de sus propios seguidores, quienes acompañaron a la artista en una jornada llena de alegría y emoción.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip oficial puede disfrutarse en el canal de YouTube @SusanOchoaMusica

¡Susan Ochoa enciende la fiesta con “Mix Los Bomberos”, una explosión de ritmo, talento y buena energía que nadie querrá perderse!