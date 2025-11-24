Nicolás Pacheco y Daniella Borda lograron dos medallas de oro para Perú en Tiro de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Van siete doradas. Nicolás Pacheco, tirador nacional, en la modalidad escopeta-skeet, y Daniella Borda en Escopeta, consiguieron medallas de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El Team Perú se ubica en el tercer lugar del medallero empatado con Ecuador, por detrás de Venezuela y Colombia.

En una gran jornada del tiro deportivo, realizada en el Polígono de Tiro de la Base Aérea de Las Palmas, el deportista peruano brilló con luz propia e hizo 54 puntos, con lo que se quedó con el oro, superando a Diego Bermúdez de Guatemala con 52 (plata) y a Héctor Flores de Chile con 43 (bronce).

Los peruanos Flavio Artoni y Marco Matellini, que también estuvieron en competencia, se quedaron con el cuarto y sexto lugar, respectivamente.

BORDA TAMBIÉN CON LA DE ORO

En la rama femenina, la peruana Daniella Borda Olaechea también ganó la medalla de oro en la prueba de Escopeta – Skeet. Nuestra representante alcanzó 47pts, superando así a las tiradoras de Guatemala, Emily Padilla (Plata / 44pts) y María Soto (Bronce / 27pts).

En la modalidad de precisión, las nacionales Liz Carrión (Plata / 232.7pts) y Deysi Jilapa (Bronce / 210.6pts) subieron al podio de ganadores de la modalidad de 10mts Pistola de Aire – Individual femenino. La prueba fue dominada por la colombiana Juana Rueda, quien se quedó con la medalla de oro al sumar 236.9pts.

A su turno, el riflero Diego Morín (223.7pts) obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 10mts Rifle de Aire – Individual masculino. Los representantes de Chile (224.8pts) y El Salvador (224.0pts) obtuvieron la medalla de oro y plata respectivamente.

Finalmente, el tridente conformado por Diego Morín, Fabio Salas y Daniel Vizcarra se quedó con la presea de plata en la modalidad de 10mts Rifle de Aire – Equipos masculino. Los equipos de El Salvador (Oro) y Colombia (Bronce) completaron el podio.

Este martes 25 de noviembre se disputarán las clasificatorias y finales de las modalidades de 10mts. Rifle de aire – Equipos mixtos y la prueba de Escopeta – Skeet – Equipos mixtos.