Minsa lanza campaña nacional de vacunación para cerrar brechas en inmunización infantil

VacunAcción 2025 priorizará la protección contra sarampión, poliomielitis y otras 26 enfermedades prevenibles, informó el Minsa, hasta el 30 de noviembre

El Ministerio de Salud inició hoy la tercera jornada nacional VacunAcción 2025, una estrategia que busca cerrar brechas en población no vacunada y reforzar la protección de menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y personas con comorbilidades. La campaña se extenderá hasta el 30 de noviembre y priorizará vacunas esenciales como la pentavalente y la SPR. El Minsa recuerda que la vacunación es un derecho fundamental y constituye una de las herramientas más efectivas para proteger a millones de niños en el Perú.

Lanzamiento en Amazonas y alcance nacional

El lanzamiento oficial se realizó en el Centro de Salud Pedro Castro Alva, en Chachapoyas, región Amazonas. Los profesionales de salud brindarán vacunación, sesiones demostrativas y educativas, además de orientación sobre el cuidado integral de la salud.

Los equipos de inmunizaciones trabajarán en establecimientos de salud, puntos fijos externos y mediante vacunación casa por casa. Esta estrategia permitirá que la población acceda a las vacunas del esquema regular y complete sus dosis pendientes.

Vacunas prioritarias contra enfermedades mortales

La campaña priorizará el incremento de la cobertura de vacunas esenciales. La pentavalente protege contra difteria, tétanos, tos ferina, neumonía, meningitis por haemophilus tipo b y hepatitis B. La SPR previene sarampión, paperas y rubéola.

También se reforzará la aplicación de la vacuna contra la influenza y neumococo en niños y adultos mayores. La Tdap está dirigida a gestantes para protegerlas contra tos ferina, difteria y tétanos. El sector impulsará además la vacuna antipolio, fundamental para evitar el retorno de la poliomielitis.

Hoja de ruta y jornada adicional

El Minsa informó que estas acciones se enmarcan en la Hoja de Ruta de Inmunizaciones 2025, que prioriza el fortalecimiento de la prevención frente a 28 enfermedades inmunoprevenibles. Del 15 al 21 de diciembre se desarrollará una jornada adicional de vacunación para seguir ampliando las coberturas.