Migraciones emitió 36 resoluciones de expulsión de extranjeros tras megaoperativo en el distrito de San Martín de Porres

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó el fin de semana un megaoperativo de verificación y fiscalización migratoria en diversos puntos del distrito de San Martín de Porres. Se intervino a más de 340 extranjeros y se detectó que 93 de ellos estaban en condición irregular.

Tras las evaluaciones, la Jefatura Zonal Lima de Migraciones emitió 36 resoluciones de expulsión a extranjeros por ingresar de forma irregular al país y vulnerar la seguridad migratoria, mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). La policía se encargó de ejecutar las expulsiones.

En la intervención se desplegó más de 50 inspectores de fiscalización para la verificación del estatus migratorio de los extranjeros. El Migramóvil, unidad dotada con tecnología y equipamiento moderno para realizar los controles pertinentes, fue empleado para el registro biométrico de los extranjeros que se encontraban en condición irregular.

Además, se contó con la participación de personal de la Municipalidad de San Martín de Porres, las Fuerzas Armadas y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En lo que va del año, Migraciones emitió más de 3000 resoluciones de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular al país y vulneraron la seguridad migratoria, a través del PASEE.

Este procedimiento permite la rápida expulsión de los extranjeros en un plazo máximo de 24 horas, por haber entrado al Perú sin cumplir con la normativa migratoria y/o representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden interno.

Las resoluciones de expulsión y salida obligatoria del territorio nacional de las personas extranjeras son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de sus diferentes unidades.