Lucy Bacigalupo en un papel nunca visto en el cine con «Sirenas»

“SIRENAS” es el nuevo largometraje de drama y suspenso que estrena se este 4 de diciembre a nivel nacional y promete mantener al espectador al filo de su butaca con elementos de intriga y misterio al abordar temas como la trata de mujeres, la desigualdad social, la discriminación sexual a la comunidad LGTBQ+, la pobreza y falta de oportunidades que se dan en una realidad que se mezcla con el mundo mítico y mágico de nuestra Amazonía peruana.

Dirigida y escrita por el conocido director peruano Nelson ‘Koko’ Castillo, conocido por su participación en largometrajes como ‘Pantaleón y las Visitadoras’ y ‘Diarios de motocicleta’, “SIRENAS” cuenta la historia del burdel más antiguo y famoso de Iquitos, que es llamado así por estar ubicado a orillas del río Itaya, en el conocido barrio de Belén, y por la belleza de las mujeres que laboran ahí, tan solo comparable con la hermosura de las míticas doncellas mitad pez que habitan -según los lugareños-, en las profundidades de los ríos.

El elenco protagónico está conformado por la popular actriz cómica Lucy Bacigalupo, quien se mostrará en una faceta y un look completamente diferente a la que la conocemos. “Lucy se luce en su personaje de la mami del burdel la Shushupe, le costó trabajo al inicio porque está desarreglada y descuidada. Es todo lo contrario a ella, que es sumamente coqueta, pero lo hizo muy bien que dejará a todos sorprendidos con su personaje. Su personaje es sumamente dramático, a ella que siempre la hemos visto haciendo comicidad sorprenderá mucho con su debut en el cine”, manifestó el director ‘Koko’ Castillo.

Junto a Lucy, también forman parte del elenco la modelo, ex Miss Loreto y activista social, Diva Rivera, Estelita Ochoa, Cielo Lozano y la modelo trans Jazmín Martínez, quien hizo historia en el Perú al quedar como finalista en el certamen Miss Perú Junín 2023.

La historia de “SIRENAS” se inicia en la época de carnaval, todo Iquitos se prepara para celebrar y el chino Chuy, propietario del burdel, no se quiere quedar atrás y bota la casa por la ventana con una gran fiesta en homenaje a la Shushupe, la prostituta más antigua y de la casa quien se jubila esa noche.

El local está lleno. La fiesta está en su apogeo cuando la diversión se ve opacada por los gritos de Brigitte, una de las prostitutas que descubre el cuerpo inerte de Carito, la menor de todas las chicas del burdel. Nadie sabe quién fue, todos vieron algo y a la vez nada, todos tienen un pretexto para acusar al otro, pero también un motivo para ser acusado. Este acontecimiento, que dará un giro inesperado en la vida de los personajes, también servirá para dar paso al desenlace de la historia.

“SIRENAS” fue ganadora del premio nacional de estímulo al desarrollo cinematográfico otorgado por el Ministerio de Cultura en la categoría de “Proyectos de largometraje de ficción exclusivo para las regiones del país” – 2024. La cinta es un proyecto inédito para la producción regional en Loreto, se convierte en una de las primeras producciones realizadas con la mayoría de los actores y equipo de producción iquiteños.

“La Amazonía reclamaba una producción local donde se toque el tema de la prostitución y trata, pero nuestra propuesta es ajena a los estereotipos que muestran a la mujer como objeto de deseo, así que siento que superamos esta perspectiva para desarrollar un universo donde mujeres de distintas procedencias personales, territoriales y culturales confluyen para contar una historia nueva, que justamente revalora y empodera a la mujer como hacedora de su destino”, comenta el director y guionista Koko Castillo.