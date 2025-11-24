Jerí anuncia la desaparición del INPE y solicita facultades al Congreso para reorganizar el sistema penitenciario

El presidente Jerí defiende el estado de emergencia y promete transformar radicalmente las cárceles del país tras décadas de corrupción institucional

El presidente José Jerí anunció en una entrevista con el programa Panorama que el Instituto Nacional Penitenciario desaparecerá como parte de una reorganización profunda del sistema carcelario. El mandatario reveló que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso para ejecutar este cambio estructural. Jerí defendió además el estado de emergencia vigente y reconoció que múltiples gobiernos anteriores debilitaron las instituciones del país.

El fin del INPE como institución

«El INPE va a desaparecer, eso lo hemos pedido», afirmó Jerí de manera contundente. El presidente explicó que la reorganización forma parte del paquete de facultades legislativas solicitadas al Congreso. «Ese concepto que se tenía se extinga», agregó, señalando que el cambio busca modificar el tratamiento y la estructura completa de la entidad.

Jerí reconoció que el tiempo de su gestión es limitado. Sin embargo, sostuvo que su responsabilidad es dejar «las cosas encaminadas» para la transformación del sistema. «El poco tiempo que tenemos no nos debe amilanar», expresó el mandatario.

Defensa del estado de emergencia

El presidente defendió la medida extraordinaria argumentando que su gobierno «está en las calles». Aseguró que la diferencia con administraciones anteriores radica en la presencia activa del Ejecutivo en zonas afectadas por la criminalidad. «Antes no encontramos un gobierno que estuviese en el campo», sostuvo Jerí.

El mandatario aceptó la existencia de críticos que emplean argumentos sarcásticos para desacreditar la medida. Reconoció que todavía no se refleja una reducción drástica del delito. «¿Es suficiente? No. Pero los esfuerzos van a generar resultados tarde o temprano», expresó.

Corrupción en los penales

Durante la entrevista se abordó la corrupción estructural del sistema carcelario. Jerí relató que un trabajador del INPE le reveló durante una requisa que las máquinas de escaneo no funcionan. Esto permite el ingreso de objetos prohibidos sin control. «Eso me devuelve la esperanza», comentó Jerí, destacando que aún existen funcionarios no comprometidos con la corrupción.

El presidente espera que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas para iniciar la transformación del sistema penitenciario.