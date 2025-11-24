Gobierno Regional colocó primera piedra del nuevo colegio inicial Divino Niño de Ventanilla

La obra, que demandará una inversión de más de 5 millones de soles y beneficiará a cerca de 570 niños de 3 a 5 años de edad de la zona, estará lista en unos 8 meses.



Con el fin de brindar un entorno seguro, moderno y adecuado para el aprendizaje integral de los niños y niñas, y de mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios de la Institución Educativa (I.E.) Divino Niño de Villa Los Reyes, distrito de Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, que lidera el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, colocó la primera piedra de la construcción de las nuevas aulas y demás espacios para el nivel inicial del citado colegio.

La obra demandará una inversión inicial de S/ 5,201,805.65 y beneficiará a 566 niños de 3 a 5 años de edad de la zona que concurren a este centro de estudios.

Además, la actividad tuvo presentaciones artísticas, y campañas de servicios de las gerencias regionales de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico.

También hubo una campaña médica de la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao, con la presencia del Ssiro bus, que puso a disposición de los vecinos ventanillenses diferentes especialidades médicas de manera gratuita.

Al término del evento, el gerente general regional del Gore, Lic. Igor Camacho Caballero, recordó que “es una prioridad de la gestión del Dr. Ciro Castillo Rojo Salas fomentar la educación en el primer puerto con más y mejor infraestructura, y dando calidad educativa, con el fin de cerrar la brecha en esta temática, y esta obra es un ejemplo de ello”.

DATO



En materia de infraestructura, se construirán 1,390.75 m2. Se estima que la obra estará lista dentro de entre 6 y 8 meses, y este colegio es un anhelo de más de 8 años de la comunidad del mencionado A.H.

Callao, 21 de noviembre de 2025.

Oficina de Imagen Institucional y Protocolo