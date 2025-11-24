Falso pasajero dispara siete veces contra van de transporte en Carabayllo y deja dos heridos por extorsión

El falso pasajero grabó el crimen con su celular y dejó una carta donde exige que la empresa deje de pagar a un reo del penal Castro Castro. El hecho ocurrió el domingo por la noche cuando el vehículo iniciaba su ruta.

Dos personas resultaron heridas de bala tras el ataque de un falso pasajero contra una van de transporte colectivo en Carabayllo la noche del domingo. El delincuente abordó el vehículo al inicio de la ruta, disparó hasta siete veces contra el conductor y su copiloto, dejó una carta extorsiva y grabó todo el crimen con su celular. La Policía investiga el caso como presunto delito de extorsión en pleno estado de emergencia.

Siete disparos contra el conductor

El atacante disparó directamente contra Hugo Vásquez Cordero, conductor de la unidad. Una testigo del hecho confirmó que el delincuente habría efectuado hasta siete disparos. Las balas también alcanzaron a Angélica Isabel Barrionuevo Oliva, quien viajaba en el asiento del copiloto.

Ambos fueron trasladados al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en Puente Piedra. El conductor se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades del centro médico.

Copiloto herida necesita cirugía

Barrionuevo Oliva recibió dos impactos de bala en la espalda. Su hermana declaró que los médicos deben acelerar el proceso para la intervención quirúrgica. La familia solicita donaciones de sangre para realizar el procedimiento. La mujer se mantiene consciente a la espera de la operación.

Extorsión grabada y amenazas

El delincuente filmó el ataque con un celular y difundió el video en redes sociales. En la carta que dejó dentro del vehículo exige que la empresa de transportes deje de pagar a un reo del penal Castro Castro. El documento quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Las autoridades realizan las pesquisas correspondientes ante este nuevo caso de extorsión que ocurre durante el estado de emergencia vigente.