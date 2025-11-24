Expulsan a jugador del Everton por pegarle a su compañero, en triunfo ante el United 1-0

Durante el primer tiempo del partido por la fecha 12 de la Premier League entre Manchester United y Everton (0-1), se dio una situación insólita cuando una discusión entre dos jugadores del equipo visitante, terminó en uno de ellos expulsado, pese al cual se llevaron un valioso triunfo de Old Traford.

A los 12’, un error en salida del Everton casi termina en gol del United. Esto generó una discusión entre Idrissa Gueye y Michael Keane y el jugador senegalés le tiró un manazo a su compañero. El árbitro inmediatamente advirtió la situación y expulsó a Gueye, quien incluso tras ver la roja siguió muy exaltado y tuvo que ser calmado por el arquero Jordan Pickford.

En cuanto al partido, la solitaria conquista de Everton, llegó a los 29’ cuando James Garner mandó un preciso servicio para que Kiernan Dewsbury-Hall mandara el balón a la red, dejando sin opción al arquero belga Senne Lammens. Con este triunfo Everton sumó 18 puntos, alcanzando al United ubicados en los puestos once y diez respectivamente.