El 83% de los especialistas en RR.HH. confirma el regreso al trabajo presencial

Además, 8 de cada 10 especialistas considera que el regreso a la modalidad presencial impacta de forma positiva en el mundo laboral.

Según el estudio 100% Presencialidad, de Bumeran, el portal líder de empleo de Latinoamérica, el 83% de los especialistas en Recursos Humanos de Perú afirma el regreso a la presencialidad 100% en el mundo laboral. En el resto de la región la percepción es similar: en Panamá el 90% de los especialistas lo afirma; en Ecuador el 89%;en Chile el 79%; y en Argentina el 77%.

Además el 80% de los especialistas en HR considera que la vuelta a la presencialidad impacta positivamente en el mundo laboral; el 14% lo considera regular; y el 6% piensa que el impacto es negativo.

El 66% de los especialistas cree que las personas trabajadoras se toman el regreso a la presencialidad bien o muy bien; el 26% dice regular; y el 8% considera que se lo toman mal o muy mal.

“Según el estudio el retorno a la presencialidad es una tendencia consolidada en la región. El 83% de los especialistas en Recursos Humanos en Perú asegura la vuelta a la modalidad 100% presencial. Esta percepción se repite en otros países de Latinoamérica, con cifras que incluso superan el 80% en algunos casos. Además, 80% de los expertos coincide en que este regreso tiene un impacto positivo en el mundo laboral, y el 66% considera que los talentos están asumiendo este cambio de forma favorable”, explica Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

100% Presencialidad es un estudio de Bumeran en el que participaron 12974 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora la percepción de los especialistas en Recursos Humanos respecto a la presencialidad y cómo ésta impacta en la motivación de los talentos.

7 de cada 10 especialistas en RR.HH. cree que la modalidad de trabajo en 10 años será híbrida

El 72% de los especialistas en HR cree que la modalidad de trabajo en 10 años será principalmente híbrida; el 24% cree que será 100% remota; y el 4% afirmó que será 100% presencial.

¿Bajo qué modalidad están trabajando actualmente? El 57% de los especialistas dice que en su organización trabajan de forma presencial; el 24% dice que trabajan bajo la modalidad híbrida; el 11% dice que varía en función del equipo o área; y el 8% de manera remota.

Entre los principales beneficios que tiene la modalidad presencial el 22% reconoce que fomenta la comunicación entre los integrantes de la organización; el 20% que fortalece los vínculos entre compañeros; el 16% que mejora la productividad; el 14% fortalece el compromiso con la organización; el 13% ayuda a la gestión efectiva de problemas; el 12% que fomenta la cultura organizacional; y el 3% menciona otras razones.

Por otro lado, entre los beneficios que tiene la modalidad remota o híbrida, el 40% de los especialistas reconocen como principal beneficio que permite conciliar mejor el trabajo con la vida personal; el 18% dice que amplía las posibilidades de contratación; el 16% que aumenta la autonomía y autogestión de las personas trabajadoras; el 10% que facilita la incorporación de tecnología en la dinámica laboral; el 7% que ayuda a la satisfacción de las personas trabajadoras; el 5% que reduce los ausentismos; y el 4% menciona otras razones.

Casi 9 de cada 10 especialistas cree que la modalidad de trabajo impacta en la búsqueda de talentos

El 89% de los especialistas cree que la modalidad de trabajo influye a la hora de buscar nuevos talentos, frente al 11% que no lo cree así.

En línea con esta tendencia, el 90% menciona que la modalidad tiene un impacto en la decisión de las personas trabajadoras en quedarse o irse de un empleo, tan solo el 10% considera que no impacta.

En las organizaciones, ¿adaptan la modalidad de trabajo según cada sector o equipo? El 73% de los especialistas afirma que las modalidades de trabajo se adaptan a los distintos equipos, mientras que el 27% dice que no lo hacen.

5 de cada 10 talentos considera que la presencialidad impacta de forma positiva en su productividad

El 56% de los talentos dice que la presencialidad impacta positivamente en su productividad; el 27% menciona que es indiferente; y el 17% dice que el impacto es negativo.

Entre las principales razones por las que impacta positivamente el 58% de las personas trabajadoras dice que al presencialidad favorece la colaboración y el trabajo en equipo; el 51% que facilita la comunicación con líderes y colegas; el 46% que les permite aprender más de manera más directa y rápida; el 44% que comparte con sus compañeros; el 41% que le permite obtener más feedback; y el 37% le ayuda a mantener una rutina y estructura de trabajo más clara.

¿Por qué impacta negativamente? El 93% de las personas trabajadoras dice que pierden tiempo en traslados; el 81% que les genera mayor gasto económico; el 72% menciona que les genera más estrés o cansancio físico; el 57% que tiene menos flexibilidad para organizar sus horarios; el 43% que afecta su concentración; y el 30% que sienten menor autonomía.

El 32% de las personas trabajadoras rechazó una oferta laboral por la modalidad de trabajo

El 32% de las personas trabajadoras dice que ha rechazado una oferta laboral porque no se ajustaba a su modalidad ideal de trabajo: el 24% dice que no aceptó un trabajo 100% presencial; el 4% que no aceptó un trabajo que requería presencialidad; y otro 4% que no aceptó un trabajo 100% a distancia.

Casi 5 de cada 10 talentos prefiere la modalidad híbrida

El 49% de las personas trabajadoras menciona que si pudiera elegir, trabajaría bajo la modalidad híbrida; el 33% prefiere la modalidad presencial; y el 18% de forma remota.

Entre las principales razones por las que prefieren una modalidad híbrida o remota el 79% menciona que ahorra tiempo de traslados; el 72% dice que ahorra dinero; el 70% le ayuda a equilibrar su vida personal y laboral; el 60% que tiene la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar; y el 59% que le otorga mayor flexibilidad en la organización de sus horarios.

Entre quienes prefieren trabajar bajo una modalidad presencial el 66% dice que los ayuda a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo; el 56% que permite un mayor aprendizaje y desarrollo profesional; otro el 56% que permite tener mejor interacción y conexión con colegas; el 49% que tiene acceso a herramientas y recursos de la empresa; el 39% que es más proactivo; el 35% que hay más oportunidades de Networking y visibilidad en la empresa; y el 32% que tiene mayor facilidad para separar trabajo y vida personal.

Casi 7 de cada 10 talentos cree que a futuro la modalidad de trabajo será híbrida

¿Cómo creen que será la modalidad de trabajo a nivel global en un futuro? El 67% de los talentos cree que la modalidad de trabajo será híbrida; el 26% totalmente remota; y el 7% totalmente presencial.

Acerca de Bumeran:

Bumeran, es el portal de empleos líder en Perú y es parte de la red de empleo más grande de Latinoamérica, con presencia en cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Estos sitios ofrecen más de 126.000 ofertas de empleo y reciben más de 60 millones de visitas por mes.

Bumeran es parte de Jobint, la HR tech que combina las mejores marcas y productos de tecnología del sector para dar una solución integral a las necesidades del mundo de los recursos humanos en Latinoamérica.