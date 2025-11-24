Doble crimen en Ate: asesinan a balazos a dos hombres en Huaycán

Los ataques ocurrieron en exteriores de una licorería en medio del estado de emergencia vigente en Lima



Dos hombres fueron asesinados a balazos la madrugada del domingo en la zona H de Huaycán, distrito de Ate. Las víctimas, identificadas como Michael Sánchez Bejarano de 34 años y Gustavo Rivas Díaz de 35, recibieron múltiples disparos por parte de dos atacantes desconocidos mientras se encontraban afuera de una licorería. El hecho ocurre en plena prórroga del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y Callao.

El ataque



La Policía Nacional del Perú investiga las circunstancias del doble homicidio. Según los primeros reportes policiales, Sánchez y Rivas estaban en los exteriores del local cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados. Los agresores les dispararon varias veces antes de huir del lugar.

Durante la madrugada, peritos de criminalística llegaron a la escena del crimen junto con representantes del Ministerio Público. Las autoridades ordenaron el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.

Reclamos vecinales y crisis de seguridad



Los vecinos de la zona H de Huaycán exigen medidas más contundentes contra la ola de inseguridad que azota el sector. El reclamo cobra mayor fuerza al ocurrir este doble asesinato mientras está vigente el estado de emergencia en la capital. Las medidas extraordinarias decretadas por el gobierno no parecen frenar la violencia criminal en los distritos más afectados.

Lima, epicentro de la violencia

La capital peruana enfrenta una grave crisis de seguridad. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Lima registra 754 homicidios, la cifra más alta a nivel nacional. Esta estadística ubica a la región como el epicentro de la violencia homicida en el país.

El caso de Huaycán se suma a la lista de crímenes que evidencian la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. La Policía continúa las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del doble asesinato.