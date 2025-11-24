De La Ghetto presenta Starlight, el nuevo EP que marca la continuación de su era musical 2025

De La Ghetto presenta Starlight, el nuevo EP que marca la continuación...

Miami, Florida.- De La Ghetto lanza STARLIGHT, un EP que fortalece una de las etapas más creativas y completas de su trayectoria. El proyecto llega bajo Latin Nation Entertainment y The Orchard.

En 2025, el artista sorprendió con una propuesta conceptual dividida en dos partes. En mayo estrenó Daylight, un EP vibrante, fresco y lleno de ritmos veraniegos creado para acompañar días luminosos y llenos de energía. En julio presentó Moonlight, su contraparte nocturna: un viaje sonoro marcado por reggaetón, ritmos tropicales y elementos electrónicos pensados para la fiesta, el baile y la intensidad de la noche.

Ahora, STARLIGHT llega para consolidar esta visión como una trilogía conceptual — un formato poco común en la música latina — que demuestra la madurez, versatilidad y profundidad artística de De La Ghetto en esta nueva era.

En este tercer capítulo, De La Ghetto combina emoción, madurez musical y una producción urbana contemporánea junto a colaboradores clave como Hydra Hitz, Klay, Nesty “La Mente Maestra”, Tymaz, Miliano, entre otros.

Uno de los momentos más emocionantes para los fans es “COMERNOS,” que marca la esperada reunión con Arcángel, su primera colaboración oficial como dúo desde “Me Acostumbré” (2020). La química entre ambos vuelve con fuerza renovada, en un tema producido con la sensibilidad moderna que caracteriza esta nueva etapa.

A lo largo de sus siete temas — incluyendo “5 Estrellas”, “No es Suficiente”, “Demo”, “GODDAMN”, “MDP” e “INYB” — STARLIGHT profundiza en historias de deseo, emociones complejas, confesiones nocturnas y las dinámicas sentimentales de hoy, siempre guiado por la voz distintiva y el estilo melódico de De La Ghetto.

STARLIGHT ya está disponible en todas las plataformas digitales.