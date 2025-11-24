Barcelona de Yamal visita al Chelsea en Londres por quinta fecha de la Champions League

El F.C. Barcelona visita este martes al Chelsea con el objetivo de conquistar Stamford Bridge y dar un paso de gigante para acabar la fase liga de la Champions League entre los ocho mejores. Será el partido estelar de la jornada de hoy, que ingresa a su quinta fecha. Será desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Los catalanes, que, tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, ha recuperado a dos futbolistas importantes como el arquero Joan García y el extremo Raphinha. Además, ha visto cómo su principal estrella, Lamine Yamal, parece haber dejado atrás la molesta pubalgia que ha lastrado su rendimiento en las últimas semanas.

Con Pedri encarando la recta final de su recuperación -se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el Clásico liguero contra el Real Madrid- Hansi Flickrecupera a Frenkie de Jong, otra pieza fundamental en el mediocampo que no pudo disputar el último encuentro de La Liga ante el Athletic Club (4-0) por sanción.

Mientras que los “Blues” llega a este encuentro sin Cole Palmer, tras una surrealista lesión al golpearse el dedo meñique del pie con una puerta en su casa. La baja del inglés, aunque importante, no es una sorpresa para Enzo Maresca, que se ha acostumbrado en los dos últimos años a jugar sin el ’10’ por una lesión en la ingle que ha limitado mucho sus apariciones esta temporada.

Maresca jugó este fin de semana contra el Burnley con un ojo mirando al Barcelona y reservó a dos jugadores clave para que este Chelsea sea candidato a títulos, Moisés Caicedo y Estevao.

Los otros partidos son los siguientes: 12:45 p.m. Ajax-Benfica; Galatasaray-Royale Unión SG. 3:00 p.m. Bodo Glimt-Juventus; Borussia Dortmund-Villarreal; Manchester City-Bayern Leverkusen; Marsella-Newcastle; Napoles-Qarabag; Slavia Praga-Athletic Club.