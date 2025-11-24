Bancada Somos Perú se reúne para analizar temas de seguridad nacional

La bancada de Somos Perú se reunió el día de hoy en el despacho de la vocera, ubicado en el Edificio Hospicio Ruíz Dávila. La reunión abarcó diversas iniciativas de seguridad ciudadana.



En la reunión estuvieron presentes los congresistas Héctor Valer, Alfredo Azurín, Ana Zegarra (vocera), Elizabeth Medina, Alex Paredes, Jorge Morante y Paul Gutiérrez. Ahí se precisó que el Pleno del Congreso y sus comisiones deben priorizar las iniciativas que vayan acorde a garantizar la seguridad ciudadana y también lo que concierne a la Defensa y Orden Interno.



Los legisladores de Somos Perú, en la misma reunión, se comprometieron a seguir haciendo las gestiones referidas a esas materias -tanto en las comisiones como en el Pleno y entidades abocadas a estos temas- en coordinación con las necesidades que recogen en sus semanas de representación.