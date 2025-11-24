Árbitro argentino Darío Herrera conducirá la final de Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Este sábado 29 de noviembre se jugará en el Estadio Monumental de Universitario en Lima, la final de la Copa Libertadores entre los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, siendo designado por la Conmebol el argentino Darío Herrera como el juez que impartirá justicia en dicho compromiso.

Estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y José Savorani como sus árbitros asistentes, además de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta, en el VAR. Baliño estará como AVAR 2. El resto del cuerpo arbitral lo completan referís uruguayos. El compromiso está pactado para las 3:00 p.m.