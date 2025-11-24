ANC-PJ inicia campaña nacional extraordinaria de descarga procedimental para reducirla y evitar su prescripción

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), jefaturada por el doctor Roberto Palacios Bran, inició hoy una “Campaña Nacional de Descarga Procedimental”, con el objetivo de reducir la carga de expedientes disciplinarios en los despachos de control y evitar su prescripción.

La jornada se extenderá hasta el 23 de diciembre y abarcará a los despachos contralores de la Sede Central y a las Oficinas Descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) a nivel nacional, en el horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

La propuesta de su ejecución proviene de la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC-PJ, que detectó el incremento de procedimientos administrativos disciplinarios generado por la recepción diaria de quejas.

Concluida la campaña, los magistrados contralores de la sede central y los jefes de las ODANC, remitirán, en un plazo de cinco días, un informe detallado a la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC-PJ, precisando la carga final resultante.

A fin de viabilizar esta campaña, la referida Resolución Jefatural Nº 0316-2025-JN-ANC-PJ, también dispuso que la Gerencia de Administración de esta sede central, efectúe las coordinaciones con la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), para la provisión del soporte tecnológico necesario.