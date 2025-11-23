Real Madrid salvó empate ante Elche 2-2 y sigue de líder solitario en la Liga de España

Más complicado de lo que se esperaba, resultó para el Real Madrid en su visita a Elche empatando 2-2, en intenso partido celebrado en el Estadio Manuel Martínez Arévalo. Aunque no logró los tres puntos los merengues, mantienen el liderazgo de la Liga de España en un punto sobre el F.C. Barcelona (32-31).

Tras una primera etapa sin goles, los mismos llegaron en el complemento, y siempre arriba estuvo el local, Abrió la cuenta Febas a los 53’ por Elche, pero Huijsen a los 78’ igualó momentáneamente para el Madrid. A los 84’ Álvaro Rodríguez nuevamente puso arriba al local 2-1, y ahí nomás a los 87’ Jude Bellingham decretando el 2-2 final. Luego fue expulsado Chust a los 96’.

Otros Resultados: Real Oviedo 0 Rayo Vallecano 0; Real Betis 1 Girona 1; Getafe 0 Atlético de Madrid 1. Principales Posiciones: Real Madrid 32; F.C. Barcelona 31; Villarreal 29; Atlético de Madrid 28; Real Betis 21; Espanyol 18; Getafe 17; Athletic Club 17; Sevilla 16; Real Sociedad 16.