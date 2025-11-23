Perú ocupa el tercer lugar del medallero con cuatro preseas de oro en el primer día de competencias

Perú ocupa el tercer lugar del medallero con cuatro preseas de oro...

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 comenzaron hoy domingo 23 de noviembre y se prolongarán hasta el 7 de diciembre, con la presencia de casi 5 mil deportistas de 17 países. Dicho evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas con miras hacia Los Ángeles 2028.

En el primer día de competencias, Venezuela encabeza el medallero con 10 preseas doradas, seguida por Colombia con 9, quedando Perú en tercer lugar con 4. Si bien la delegación “cafetera” suma 23 medallas en total sobre las 22 de las “llaneras”, ésta última logró una medalla de oro más y por eso lidera el medallero.

Las cuatro medallas de oro peruanas fueron las siguientes:

–Ferdinand Cereceda – Atletismo (maratón)

-Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano – Tiro (100m pistola de aire, por equipos)

-Rafaela Fernandini – Natación (100m estilo libre)

-Luiz David Bardales – Levantamiento de pesas (Envión, -65kg)