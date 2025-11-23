Ferdinand Cereceda logró primera medalla de oro en Maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Las primeras medallas de oro, plata y bronce para Perú en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El atleta peruano Ferdinand Cereceda logró la presea dorada en la maratón de la rama masculina, seguido del otro nacional Ulises Ambrocio, mientras que las atletas Sheyla Páucar y Zarita Suárez se quedaron con las de plata y bronce en la rama femenina.

Cereceda completó la maratón en un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 38 segundos, con lo que se quedó con el primer lugar, dejando. Segundo llegó el también peruano Ulises Ambrocio, quien con 2 horas, 16 minutos y 41 segundos estuvo muy cerca del primer lugar, llevándose la medalla de plata.

El podio lo completó el ecuatoriano Fernando Moreno, quien cronometró 2 horas, 18 minutos y 17 segundos, llevándose la medalla de bronce. El boliviano Gualberto Castro Gallego fue cuarto con una marca de 2 horas, 32 minutos y 23 segundos.

Por el lado de las damas, la ecuatoriana Silvia Ortiz dio la sorpresa al quedarse con el primer puesto con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos, seguida por las peruanas Sheyla Páucar (2 horas 35 minutos 10 segundos) y Zarita Suárez (2 horas, 36 minutos y 7 segundos) respectivamente, llevándose las de plata y bronce.

La maratón comenzó a las 05.50 horade la mañana desde la Plaza Mayor de Lima, en el corazón del centro histórico, y tuvo la presencia del presidente de la República José Jerí, y tras recorrer varios distritos de la Capital, llegó a Barranco, y los atletas dieron media vuelta para cruzar la meta en el punto de salida.