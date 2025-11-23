Cusco F.C. derrotó a Sport Huancayo 2-1 y esperará al ganador de Cristal-Alianza para ser Perú 2 en Libertadores

Cumplió la tarea. Cusco F.C. venció a Sport Huancayo 2-1 como visitante, y se mantuvo como segundo en el Acumulado, lo cual le permite en los Playoffs, esperar al ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima, para definir si es Perú 2 o Perú 3 en la próxima edición de Copa Libertadores 2026.

Pese a dominar en la primera etapa el “Rojo Matador” no logró romper la igualdad, lo cual hizo sobre el final (45’) por acción del argentino Lucas Colito En el inicio del complemento Sport Huancayo erró un penal por acción de Janio Posito, y luego amplió la diferencia con tanto de Nicolás Silva a los 69’. Piero Magallanes a los 75’ puso el de honor para el local.