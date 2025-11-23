Ayacucho F.C. cayó ante Cienciano 2-1 en Cusco y descendió a la Liga 2

El drama de la baja y quien acompañará a los ya descendidos Binacional de Juliaca y Alianza Universidad de Huánuco, será Ayacucho F.C., que no pudo lograr su objetivo en Cusco, cayendo por 2-1 con Cienciano, con lo cual se quedó con 29 puntos, no logrando alcanzar a UTC que pese a caer con Alianza Lima se salvó con 32 unidades.

Si bien ham apelado a la Comisión de Justicia sobre los puntos perdidos en mesa ante Comerciantes Unidos, es poco provavle que le reviertan tal decisión, y seguramente se ratificará el mismo y decretarán su descenso a la Liga 2.

Más bien el “Papá” con esta victoria llegó a los 50 puntos en el Acumulado, y aunque quedó a la par de los Chankas, por mejor diferencia de goles, alcanzó el último cupo a la Copa Sudamericana, acompañando a Melgar, Alianza Atlético y Garcilaso. En otros resultados de ayer, Comerciantes Unidos y ADT de Tarma quedaron 0-0, mientras que Alianza Universidad goleó a Juan Pablo II 3-0.