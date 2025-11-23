Alianza Lima goleó a UTC 3-0 pero no le alcanzó para ser segundo. Jugará ante Cristal en los Playoffs

Alianza Lima no logró la tarea de desplazar a Cusco F.C. del segundo lugar del Acumulado, y pese a golear a UTC de Cajamarca en Matute 3-0, el triunfo de los “Dorados” cusqueños los envió a jugar los playoffs frente a Sporting Cristal en cotejos de ida y vuelta el 2 y 6 de diciembre, y el ganador se enfrentará al elenco imperial, por la plaza de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

A los 14’ un desborde Alan Cantero mandó un centro pasado que lo tomó Eryk Castillo que remató y el balón impactó en el brazo de Garro y tras revisión del VAR, el árbitro Julio Quiroz sanciono penal para Alianza Lima, que lo ejecutó Paolo Guerreo y con disparo a la derecha de Diego Campos mandó la pelota a la red. A los 30’ Jesús Castillo con golpe de cabeza anotó el 2-0 para los íntimos

Pudo descontar UTC a los 45’ con un penal que erró el colombiano Jarlín Quinetro que lo desvió el arquero Viscarra. En la sanción de la falta, se fue expulsado Carlos Zambrano, por interrumpir al árbitro Quiroz en su paso.

En el complemento, sabiendo ya el triunfo de Cusco F.C. y con cambios efectuados, Alianza Lima logró el tercero por acción de Gaspar Gentile en un rápido contragolpe. Ahora los íntimos deberán prepararse para dos cutos cotejos ante los rimenses, y UTC pese a perder se salvó del descenso por la derrita de Ayacucho F.C.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Chávez, Trauco; Castillo, Gaibor (Peña), Cantero (Aquino), Cepellini (Lavandeira); Guerrero (Barcos) y E. Castillo (Gentile). DT: N. Gorosito.

UTC: Campos; Garro, Serra, Rugel, Ibarguen (Aguirre); Álvarez, Vega, Vásquez, Palacios (Oncoy), Mejía (de la Cruz) y Quintero. DT: H. Lisi.

ÁRBITRO: Julio Quiroz