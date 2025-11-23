Alemania será el rival de Perú en los Qualifiers de Copa Davis en febrero del 2026 de visitantes

El equipo peruano de Copa Davis ya tiene rival para los Qualifiers del mes de febrero del 2026. Seremos visitantes contra Alemania, recientes semifinalistas de la competición. La serie se jugará el 6-7 de febrero o el 7-8 de febrero, la cual se debe determinar próximamente.

Cabe mencionar que Perú llega a estas instancias, luego qué en el mes de setiembre pasado, derrotamos a Portugal 3-1 en el Lawn Tennis de la Exposición, habiendo ganado el punto decisivo Ignacio “Nacho” Buse, al vencer al portugués Nuno Borges por 2 sets a 1, parciales de 3-6, 6-3 y 6-2.

El Team de Perú capitaneado por Lucho Horna, estuvo conformado por Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Alexander Merino, los cuales seguramente repetirán, aunque existe la posibilidad de incorporar a iros jugadores. Se sabe que la tarea será dura por el potencial del elenco alemán, pero quieren dar batalla en esta nueva instancia de la Copa Davis.