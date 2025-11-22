Se inauguró esta noche los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho.Lima 2025 en la Fortaleza del Real Felipe

En una colorida ceremonia que derrochó alegría y espíritu deportivo se inició esta noche la inauguración de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, teniendo como escenario la Fortaleza del Real Felipe del Callao, con presencia de atletas de los 15 países participantes.

Hasta este recinto emblemático de la capital peruana llegó previamente la Antorcha Bolivariana, símbolo ceremonial que acompaña cada edición de los Juegos y que representa la unidad, libertad y la integración de los países bolivarianos.

El primero en hacer su ingreso al Real Felipe, en medio del aplauso de los asistentes, fue la delegación de Bolivia. Asimismo, el paso de la delegación peruana -a la cabeza de Stefano Pëschiera y María Luisa Doig- tuvo como fondo el himno nacional. Como en anteriores ocasiones, cada una de las delegaciones porta las banderas y camisetas con los colores de sus respectivos países, lo que convierte este evento en una fiesta deportiva internacional.

La elección de la Fortaleza del Real Felipe como punto de partida oficial de los Juegos resalta el compromiso de la organización por integrar el legado cultural del Perú con el espíritu deportivo que caracteriza a esta cita. El recinto histórico, construido en el siglo XVIII y último bastión realista de Sudamérica, se transforma así en un escenario de unidad, paz y fraternidad entre los pueblos.

Durante la ceremonia ingresó la Antorcha Bolivariana y luego se encendió el Pebetero Bolivariano, un acto simbólico que representó oficialmente el inicio de los Juegos. Posteriormente se procedió al acto de juramentación de los atletas y se cerró con un espectáculo artístico.

Los XX Juegos Bolivarianos se desarrollarán en las instalaciones de alto rendimiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD), como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, el Centro de Alto Rendimiento IPD Punta Rocas, el Coliseo Dibós y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde.

La actividad de este domingo comenzará muy temprano pues a las 5:30 a.m. iniciará la maratón femenina, mientras que la maratón masculina iniciará 20 minutos después. También habrá competencia de tiro deportivo, ciclismo, squash, natación, E-Sports, Hockey femenino y bádminton.